Семьи с детьми от 3 до 7 лет могут подать заявления на выплату в мае

Около 39 000 семей Новосибирской области станут получателями ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет – прием заявлений начинается в мае, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал 2019 года – 11 738,0 рублей. Выплата устанавливается сразу на год, в 2020 году ее размер составляет 6 018,5 рублей.

В правительстве уточнили, что прием заявлений будет осуществляться в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя по предварительной записи, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявление также можно направить по почте. С конца мая текущего года жители региона подать заявление в электронном виде смогут через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Начало выплат запланировано на июнь 2020 года.

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