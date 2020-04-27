В 2019 году на рынок облигаций впервые вышли 9 сибирских компаний

Объемы размещения дебютных выпусков облигаций составили от 16 млн до 400 млн рублей. Уже в 2020 году к списку добавилась еще одна компания, размещение облигаций началось 31 марта. К началу апреля эмиссионную активность на рынке корпоративных бондов проявляют 22 компании из Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— По данным на 20 апреля, в обращении на биржевом и внебиржевом рынках находятся 45 выпусков корпоративных облигаций сибирских компаний с общим объемом эмиссии 195 млрд рублей. При этом только 35% выпусков превышают по объему размещения 1 млрд рублей, — констатировали в пресс-службе.

В прошлом году в России заработал механизм субсидирования для малого и среднего бизнеса расходов, связанных с выпуском облигаций.

Программа Правительства РФ позволяет малым и средним предпринимателем приоритетных отраслей получить субсидию до 1,5 млн рублей в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также до 70% выплат по ставке купона по облигациям. Действие программы рассчитано до 2024 года.

Одна из новосибирских компаний дебютного выпуска прошлого года вошла в число первых трех компаний, которые получили поддержку из федерального бюджета на размещение облигаций и субсидирование купонных платежей.

— Бизнес может привлекать фондирование не только на кредитном рынке, но и через облигации. Спрос на такие инструменты есть, а субсидирование из бюджета позволяет снизить стоимость выхода на биржу с небольшими облигационными займами, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Для выпусков облигаций от 50 млн до 200 млн рублей стоимость выхода на биржу составляет от 6%, а для выпусков от 200 млн до 500 млн рублей – от 2,5%.

Среди регионов СФО больше всего компаний на рынке корпоративных облигаций в Новосибирской области – у 11 компаний находятся в обращении 18 выпусков облигаций. В Красноярском крае 5 таких компаний и 15 выпусков облигаций. По объему эмиссии лидируют Красноярский край (97 млрд рублей) и Иркутская область (85 млрд рублей). Объем эмиссии Новосибирских компаний – 7 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России