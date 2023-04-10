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С начала лета у сельских жителей могут возникнуть проблемы с водой

  • 10/04/2023, 14:30
Автор:
проблемы с водой в Ордынском районе
Причина — состояние водозаборных скважин.

Региональному МинЖКХ предстоит обследовать и проанализировать работу муниципалитетов Новосибирской области в части эксплуатации водных скважин в сельской местности и выполнении муниципалитетами соответствующих правительственных рекомендаций. Такое пручение губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания.

Мы договаривались, Денис Николаевич (Архипов, министр ЖКХ.  Ред.), что выход из строя скважин будет подвергаться расследованию на предмет исполнения рекомендаций по эксплуатации объектов, заявил глава региона. Насколько докладывали, правила эксплуатации до муниципалитетов доведены. Подготовьте на май доклад о выполнении всех мероприятий, которые мы вместе с вами разработали на протяжении последних полутора лет по продлению срока службы скважин, по определению обоснованных проектных решений и стоимости данных объектов. Есть перечень вопросов, которые мы неоднократно обсуждали..

Поводом будущего разбирательства «водного» вопроса на региональном уровне стала ситуация в Козихинском сельсовете Ордынского района.

Поступило в мой адрес коллективное обращение от жителей села Козиха, сообщает губернатор. Это не первая ситуация за последние годы с выходом из строя скважины в этом селе. По-моему, мы пару лет назад подобные проблемы уже решали.

Как сообщил в ходе совещания глава Ордынского района Олег Орёл, ранее из строя выходила скважина в селе Малоирменка Козихинкого сельсовета, в этот раз в Козихе. Изначально предполагался проект реконструкции, на что администрация запрашивала 19,5 млн руб. Однако из-за изменившихся требований к проекту он подорожал до 23,5 млн.

В конце марта направили пакет документов по поводу выделения дополнительных средств в пределах 6,5 млн руб, говорит глава района. Как только средства будут получены, работы начнутся. Готовы приступить к работе. Сейчас сделали водопровод, люди получают воду не подвозом, а из общей сети. Но с началом лета с водой будет проблема.

По информации Министерства энергетики и ЖКХ Новосибирсской области в настоящее время на территории области в работе находятся три объекта, реализуемых в сельской местности в рамках госпрограммы «Чистая вода».

 

Ранее редакция сообщала об увеличении финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ.

Фото Pixabay.com, автор Manseok_Kim

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : чистая вода коммунальные аварии водоснабжение на селе водонапорные скважины


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