С начала лета у сельских жителей могут возникнуть проблемы с водой

Региональному МинЖКХ предстоит обследовать и проанализировать работу муниципалитетов Новосибирской области в части эксплуатации водных скважин в сельской местности и выполнении муниципалитетами соответствующих правительственных рекомендаций. Такое пручение губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания.

— Мы договаривались, Денис Николаевич (Архипов, министр ЖКХ. — Ред.), что выход из строя скважин будет подвергаться расследованию на предмет исполнения рекомендаций по эксплуатации объектов, — заявил глава региона. — Насколько докладывали, правила эксплуатации до муниципалитетов доведены. Подготовьте на май доклад о выполнении всех мероприятий, которые мы вместе с вами разработали на протяжении последних полутора лет по продлению срока службы скважин, по определению обоснованных проектных решений и стоимости данных объектов. Есть перечень вопросов, которые мы неоднократно обсуждали..

Поводом будущего разбирательства «водного» вопроса на региональном уровне стала ситуация в Козихинском сельсовете Ордынского района.

— Поступило в мой адрес коллективное обращение от жителей села Козиха, — сообщает губернатор. — Это — не первая ситуация за последние годы с выходом из строя скважины в этом селе. По-моему, мы пару лет назад подобные проблемы уже решали.

Как сообщил в ходе совещания глава Ордынского района Олег Орёл, ранее из строя выходила скважина в селе Малоирменка Козихинкого сельсовета, в этот раз — в Козихе. Изначально предполагался проект реконструкции, на что администрация запрашивала 19,5 млн руб. Однако из-за изменившихся требований к проекту он подорожал до 23,5 млн.

— В конце марта направили пакет документов по поводу выделения дополнительных средств в пределах 6,5 млн руб, — говорит глава района. — Как только средства будут получены, работы начнутся. Готовы приступить к работе. Сейчас сделали водопровод, люди получают воду не подвозом, а из общей сети. Но с началом лета с водой будет проблема.

По информации Министерства энергетики и ЖКХ Новосибирсской области в настоящее время на территории области в работе находятся три объекта, реализуемых в сельской местности в рамках госпрограммы «Чистая вода».

Ранее редакция сообщала об увеличении финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ.