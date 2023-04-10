Минсельхоз проверит обоснованность роста цен на российские комбайны

Министерство сельского хозяйства сделает запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику российского производства, пишет РБК.

На заседании Общественного совета при Минсельхозе были озвучены данные, согласно которым за последний год отечественная сельхозтехника подорожала на 30-50%. В запросе предлагается зафиксировать цены до конца 2023 года.

По итогам прошлого года доля отечественной сельхозтехники составила 61%, тогда как годом ранее показатель был на 10% ниже – 51%.

Отмечается, что значительное подорожание отечественных комбайнов связано с увеличением стоимости их производства.

Так, одними из основных причин эксперты называют рост цен на импортные комплектующие и отмену программы государственного субсидирования, которая позволяла покупать комбайны со скидкой.

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