Губернатор поручил провести ярмарку местных производителей «Новосибирь»

Губернатор Андрей Травников обозначил меры по развитию в регионе сферы торговли, поддержке новосибирских товаропроизводителей.

— По итогам нашей встречи с региональным отделением «Опоры России», предпринимателями были высказаны пожелания и конкретные предложения по активному продвижению наших местных товаропроизводителей в торговых точках, сетях, информационному продвижению. Напомню некоторые предложения – проведение отдельной ярмарки местных производителей «Новосибирь», содействие размещению на свободных площадях торговых центров магазинов местных производителей, в первую очередь легкой промышленности, брендирование отдельных зон в магазинах, где размещены товары новосибирских или сибирских производителей. Поэтому буду требовать, чтобы были реализованы дополнительные мероприятия и меры. В мае мы согласовали знаковую дату, когда все это должно состояться – День российского предпринимательства, 26 мая, — подчеркнул глава региона.

Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в структуре экономики региона. На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.

В регионе успешно реализуется ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области». Среди основных направлений программы – организация и проведение выставок, ярмарок с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году в рамках поддержки работы магазинов в малочисленных и отдаленных селах было предоставлено 145 субсидий. Благодаря чему была сохранена торговля в 417 отдаленных населенных пунктах. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.

Фото с сайта Правительства Новосибирской области