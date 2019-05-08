С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрирован 671 лесной пожар

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл очередное заседание Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в субъектах Федерации округа. В рамках совещания были подведены предварительные итоги прохождения весеннего половодья в регионах Сибири в 2019 году и рассмотрены результаты прохождения на территории округа начального периода пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

По словам полномочного представителя, задачи, поставленные в рамках подготовки субъектов Сибирского федерального округа к паводкоопасному и пожароопасному сезонам и в начале их прохождения, выполнены, существенных негативных последствий допущено не было. Чтобы обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод в весенний период, в регионах округа проведён полный комплекс противопаводковых мероприятий. Первая волна паводка завершилась, продолжается вскрытие рек северных районов Красноярского края.

По информации ГУ МЧС России по НСО, в этом году в шести субъектах Федерации округа были подтоплены 25 жилых домов, 339 приусадебных участков в 10 населённых пунктах, 4 моста, 19 участков автомобильных дорог. Остаётся на контроле гидрологическая ситуация в Новосибирской, Омской и Томской областях, отслеживается ледовая обстановка в Иркутской области и Красноярском крае.

Также участники заседания обсудили прохождение лесопожарного периода в субъектах Сибирского федерального округа в 2019 году. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 671 лесной пожар на площади 18,7 тысяч гектаров. В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года горимость регионов выросла по количеству и площади пожаров на 50% и 60% соответственно.

По данным Рослесхоза, из десяти субъектов СФО оказались ограниченно готовы пять регионов – Омская, Иркутская, Томская области, Красноярский край, Республика Тыва.

— Нужно в кратчайшие сроки устранить все замечания, высшим должностным лицам необходимо взять ситуацию под личный контроль, — подчеркнул полномочный представитель.

Было отмечено: основное количество лесных пожаров – до 80%, по-прежнему происходит по вине местных жителей.

— Региональным органам власти совместно с подразделениям МЧС и правоохранительным органами следует усилить работу с населением, — подчеркнул полномочный представитель.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ