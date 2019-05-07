В Новосибирске снова эвакуировали бизнес-центры и ТЦ

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 7 мая 2019 года о минировании ряда бизнес- и торговых центров, а также спортивного объекта.

— Сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в аппарате областной АТК.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

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