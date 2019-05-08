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Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

Это первый крупный договор в рамках программы банка по расширению кредитования и повышению объема страховой защиты сельхозтоваропроизводителей.
  • 08/05/2019, 10:33
Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

ПАО Сбербанк в лице ключевого партнера ООО СК «Сбербанк Страхование» и один из крупнейших производителей мяса птицы в Новосибирской области «Новосибирская птицефабрика» подписали договор о добровольном страховании поголовья птицы. Страховая сумма по договору – 315,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной оргаизации.

В соответствии с договором страховщик возмещает убытки из-за рисков, относящихся к следующим группам: «Болезни», «Пожар», «Несчастный случай», «Стихийные бедствия», «Нарушение электро-, тепло- и водоснабжения», «Отравление», «Противоправные действия третьих лиц», «Вынужденный убой животных». Страховыми случаями являются утрата или гибель животных, возникшие вследствие перечисленных в описаниях групп рисков причин.

Группы рисков «Нарушение электро-, тепло- и водоснабжения» и «Вынужденный убой животных» относятся к нестандартным — они были внесены в договор и проработаны совместно с представителями предприятия-клиента. В частности, к группе рисков «Вынужденный убой животных» относится утрата животных в результате их изъятия по решению руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, указанных в перечне болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства.

— Проведена уникальная в своем роде кросс-продажа при участии ООО «Страховой брокер Сбербанка», которая позволит эффективно применить механизм страхования для снижения рисков хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, благодаря командному взаимодействию с клиентом, мы расширили число групп рисков, сделав наш страховой продукт более привлекательным для организаций отрасли, — отметила исполнительный директор управления развития бизнеса по отраслям Департамента развития корпоративного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Татьяна Крейтор.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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