С новосибирскими медиками рассчитались за борьбу с коронавирусом

Почти тысяча медицинских работников Новосибирской области, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили полагающиеся им стимулирующие выплаты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе регионального парвительства.

— 15 мая поручением президента были внесены изменения в Постановление Правительства РФ, что позволило в течение двух дней выплатить всем медицинским работникам, которые были задействованы в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом, полагающиеся им стимулирующие выплаты. Выплаты получил 941 медицинский работник, на это было направлено 77,5 млн рублей. Таким образом, мы полностью исполнили поручение Президента по выплатам за взаимодействие с пациентами с коронавирусной инфекцией, — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, что накануне губернатор Новосибирской области Андрей обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медицинским работникам, противостоящим распространению коронавирусной инфекции. В связи со внесенными по поручению президента России изменениями в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществило доначисление стимулирующих выплат всем категориям медицинских работников, которые определены данным постановлением.

По данным оперативного штаба на 11.00 19 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 76 человек. Выписаны по выздоровлению 54 пациента. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1 728. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались. Всего в Новосибирской области проведено 78 026 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2292 человека, 14496 – сняты с наблюдения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области