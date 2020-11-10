С понедельника НИИТО начнет работу в качестве инфекционного госпиталя

— В ближайшее время, ориентировочно с понедельника, мы планируем открыть ковидный центр на базе федерального учреждения – клиники НИИТО, на сто коек. На сегодняшний день все медицинские учреждения работают в штатном режиме, ведется прием пациентов, оказывается медицинская помощь. Также хочу отметить, что мы продолжаем поддерживать высокий объем проводимых тестирований. Все медицинские ковидные учреждения, которые работают как распределительные центры, переведены на наши лаборатории, подведомственные министерству здравоохранения региона. Это позволяет в оперативном режиме проводить исследования, — цитирует министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в настоящий момент для лечения пациентов с COVID-19 в Новосибирской области развернуто 5 546 коек – ранее в режиме распределительного центра начал работать инфекционный госпиталь на базе Сибирского окружного медицинского центра ФМБА.

В конце прошлой недели в Новосибирском клиническом центре крови начала работу ПЦР-лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции – центр стал пятой медицинской организацией регионального минздрава, где развернута лаборатория для исследований на COVID-19. Всего в регионе сегодня тестирование на коронавирус проводят 16 организаций: областные, частные и федеральные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Также на прошлой неделе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что Новосибирская область получит 105 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на покупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.

По данным оперативного штаба на утро 10 ноября в регионе выявлено 19 092 случая COVID-19, 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в Новосибирской области сделано 782 886 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 086 жителей региона, 58 080 человек сняты с меднаблюдения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области