В Новосибирске пройдёт региональный фестиваль «День предпринимательства Новосибирской области»

Вы владелец бизнеса или только планируете открыть своё дело?

Приглашаем вас принять участие в онлайн-фестивале «День предпринимательства Новосибирской области», который состоится 29 ноября 2020г с 10–00 до 21–30 (время нск).

Фестиваль проходит впервые в онлайн-формате, с целью заботы о вашем здоровье.

В программе фестиваля:

1) Онлайн-выставка для предпринимателей. Возможность разместить информацию о своём бизнесе на официальном сайте мероприятия и аккаунте в сети Instagram;

2) Возможность пройти тестирование на предпринимательские способности;

3) Розыгрыши перед началом и во время трансляции мероприятия;

4) Сертификат участника мероприятия каждому слушателю.

5) Актуальные темы топовых экспертов:

° Гостиничный бизнес. Выживание во время кризиса.

° Как создать бизнес, не выходя из дома.

° Управление персоналом в новых условиях.

° Продвижение бизнеса в TikTok.

° Тренды бизнес-образования.

° Как начать бизнес с нуля.

° Сити-фермерство – профессия будущего. Успешные кейсы.

° Как стать самозанятым.

° Продвижение бизнеса в интернете.

° Тренды малого и среднего предпринимательства в ближайшие годы в России. К чему готовиться.

° Управление персоналом на аутсорсинге и на дистанции.

° Бизнес в сфере услуг. Как действовать в новых реалиях.

° Капитал для бизнеса, как привлечь инвестиции.

° Ошибки руководителя при работе с командой.

° Где кадры? Почему малый бизнес не может найти сотрудников и как решить эту задачу.

° Ошибки предпринимателя, которые точно приведут бизнес к краху.

° Модная «цифровизация»: с чего начать предпринимателю и что это принесет?

° Трекинг проектов: чему не учит опыт.

° Реклама в интернет не работает..! Разберемся.

° Мой проект работает, можно ли его масштабировать?

Участие БЕСПЛАТНО.

Необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://www.opora-dpo.ru/den-predprinimatelstva

Официальный аккаунт мероприятия в Instagram: @business.nso

Заказчик АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»), тел.: 8(800)600-34-07.

Исполнитель АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА», тел.: +7 (383) 286-72-24.

Возраст 18+

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»