В Новосибирске пройдёт региональный фестиваль «День предпринимательства Новосибирской области»

Вы владелец бизнеса или только планируете открыть своё дело?
Приглашаем вас принять участие в онлайн-фестивале «День предпринимательства Новосибирской области», который состоится 29 ноября 2020г с 10–00 до 21–30 (время нск).
Фестиваль проходит впервые в онлайн-формате, с целью заботы о вашем здоровье.
1) Онлайн-выставка для предпринимателей. Возможность разместить информацию о своём бизнесе на официальном сайте мероприятия и аккаунте в сети Instagram;
2) Возможность пройти тестирование на предпринимательские способности;
3) Розыгрыши перед началом и во время трансляции мероприятия;
4) Сертификат участника мероприятия каждому слушателю.
5) Актуальные темы топовых экспертов:
° Гостиничный бизнес. Выживание во время кризиса.
° Как создать бизнес, не выходя из дома.
° Управление персоналом в новых условиях.
° Продвижение бизнеса в TikTok.
° Тренды бизнес-образования.
° Как начать бизнес с нуля.
° Сити-фермерство – профессия будущего. Успешные кейсы.
° Как стать самозанятым.
° Продвижение бизнеса в интернете.
° Тренды малого и среднего предпринимательства в ближайшие годы в России. К чему готовиться.
° Управление персоналом на аутсорсинге и на дистанции.
° Бизнес в сфере услуг. Как действовать в новых реалиях.
° Капитал для бизнеса, как привлечь инвестиции.
° Ошибки руководителя при работе с командой.
° Где кадры? Почему малый бизнес не может найти сотрудников и как решить эту задачу.
° Ошибки предпринимателя, которые точно приведут бизнес к краху.
° Модная «цифровизация»: с чего начать предпринимателю и что это принесет?
° Трекинг проектов: чему не учит опыт.
° Реклама в интернет не работает..! Разберемся.
° Мой проект работает, можно ли его масштабировать?
Участие БЕСПЛАТНО.
Необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://www.opora-dpo.ru/den-predprinimatelstva
Официальный аккаунт мероприятия в Instagram: @business.nso
Заказчик АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»), тел.: 8(800)600-34-07.
Исполнитель АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА», тел.: +7 (383) 286-72-24.
Возраст 18+
Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»
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