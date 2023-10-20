С разработками новосибирских ученых ознакомились представители 23 предприятий Новосибирска

Руководство департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с руководителями 23 промышленных предприятий города побывали в Институте органической химии СО РАН. Среди них – ПАО «НЗХК», АО «Катод», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «СКТБ «Катализатор», ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», АО «Машзавод «Труд». Промышленники посетили цеха и посмотрели на разработки, чтобы оценить, какие из них могут заменить импортные.

Технологические возможности института и ноу-хау производства технологических жидкостей и различных материалов, необходимых для эксплуатации оборудования, презентовала директор, доктор физико-математических наук, профессор Елена Багрянская. В структуру НИОХ СО РАН входят два отдела, 18 лабораторий и две исследовательские группы.

У института есть возможности мобильно комплектовать аппаратурные схемы, осваивать и производить химическую продукцию, ассортимент которой расширяется. Здесь выпускают продукцию для сельского хозяйства, медицины, промышленности на основе своих научных исследований.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил, что в современных условиях наука и промышленность должны объединить усилия, чтобы прийти не только к импортозамещению, но и к импортонезависимости, и задача местной власти – в этом помочь.

Выездное совещание стало третьим, организованным мэрией Новосибирска в 2023 году. До этого промышленники побывали в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения и Институте физики полупроводников СО РАН.