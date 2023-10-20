Снег и похолодание придут в Новосибирск с 20 октября

В период с 20 по 26 октября температура воздуха в Новосибирской области местами опустится до –7 градусов. Также спутниками жителей региона станут мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— В регионе ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности, а также штормовой ветер со скоростью 20 м/с и порывами до 24 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с этим возрастет риск дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедом и туманом в ночные и утренние часы.

Опасными в такое время считаются дороги межмуниципального значения, нерегулируемые железнодорожные переезды, а также некоторые отрезки федеральных и территориальных трасс. Поэтому автомобилистам еще раз порекомендовали сменить резину на зимнюю. А во время езды следует избегать резких маневров и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Не забыли сотрудники МЧС предупредить и владельцев маломерных судов. Им необходимо воздержаться от выхода на водоемы Новосибирска и области из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальная температура придет в Новосибирск в ближайшие дни.