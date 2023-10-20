Водители устроили стрельбу на дороге в Новосибирске

Накануне, 19 октября, жители Новосибирска услышали стрельбу на одной из улиц города. Причиной ссоры, а затем стрельбы стал включенный дальний свет у одного из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

Все началось с того, что в агентство поступил тревожный звонок. По телефону сотрудникам рассказали, о том, что не так далеко от дома 32 по улице Пожарского, слышатся выстрелы. Недалеко от места происшествия были сотрудники агентства, которые в туже минуту поспешили на адрес. Выяснилось, что перестрелка произошла на перекрестке улиц Пожарского и Марата. Там мужчины активно разъясняли друг другу правила дорожного движения жестами рук. Внезапно у одного из оппонентов в руках возникло оружие.

На глазах гвардейцев один из мужчин резко упал на землю. А второй, схватившись за бок, склонился над ним. Стрелок, увидев ГБР, быстро сел в белую машину и скрылся.

Оперативно среагировав на непонятную ситуацию, бойцы ГБР вызвали скорую помощь и полицию.

― У одного из них пулевое ранение было в грудной клетке, у другого ― в области таза и локтя, ― говорится в сообщении.

Раненых передали медикам. А полицейским бойцы сообщили сведения о скрывшемся автомобиле.

По данным МВД по Новосибирской области, данное происшествие зарегистрировано, проводится проверка.

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