С российского авторынка может исчезнуть целый ряд моделей

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии) в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил, что прежде всего это коснется автомобилей Hyundai, Kia и Jeep с объемом двигателя 3.0 литра и выше. С 1 августа на авторынках страны их возможно уже не получится найти.

— Модель Hyundai Palisade точно уйдет с рынка, потому что сильно подорожает, — уточнил Рогов.

Кроме того, специалист отметил, что с рынка уйдут минивэны Kia Carnival с мотором объемом 3,5 литра, поскольку подорожают на 1 млн рублей, и внедорожники Jeep Grand Cherokee с двигателем 3,6 литра.

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, из-за новых правил оплаты утильсбора дилеры также прекратят ввоз BMW X5, Mercedes-Benz GLS и аналогичных кроссоверов с большим литражом двигателя.

Согласно нововведению, утильсбор для юрлиц за машину с объемом мотора от 3.0 литров составит 970 тыс. рублей вместо 259,6 тыс. рублей, а от 3,5 литра — 1,2 млн рублей вместо 445 тыс. рублей.

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