Защита вице-мэра Артема Скатова обжаловала приговор по делу о клевете

Защита вице-мэра Новосибирска Артема Скатова подала жалобу на решение суда и настаивает на его невиновности, сообщает ТАСС.

Напомним, 12 июля Дзержинский районный суд Новосибирска признал Скатова виновным по делу о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

На суде Артем Скатов вину не признал и заявил, что будет добиваться полного оправдания.

Напомним, уголовное дело в отношении вице-мэра было возбуждено летом прошлого года. Помимо непосредственно сторон, в ходе судебных разбирательств в качестве свидетелей выступили глава города Анатолий Локоть, ряд чиновников мэрии, а также депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска выступил в суде по делу своего заместителя Артема Скатова.