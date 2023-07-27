Сделки уходят в цифру: Росреестр Новосибирской области зафиксировал спрос на электронные сделки

Этот показатель в этом году вдвое выше, чем за 6 месяцев 2022 года.

Специалисты службы госрегистрации проанализировали работу за первое полугодие текущего года и пришли к выводу, что более 46 % заявлений о регистрации прав было подано в Управление Росреестра по Новосибирской области в электронном виде.

Только в первом полугодии 2023 года в Новосибирской области выдали 1996 электронных закладных. Для сравнения: за весь 2022 год их было оформлено 2186.

— Развитие электронного документооборота, повышение цифровой грамотности профессиональных участников рынка недвижимости и населения способствует повышению качества направляемых пакетов документов, что позволяет существенно сократить сроки оказания государственной услуги, — отметили в пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области.

В Росреестре рассказали также о своего рода рекорде текущего года – в течение одного рабочего дня было зарегистрировано более 96 % электронных ипотек. В прошлом году этот показатель был ниже на 19 %.

Специалисты службы напомнили, что документы на электронных носителях защищены от краж, потерь и обладают равной с бумажными документами юридической силой.