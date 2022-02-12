Различные типы контакторов и принцип их работы

Хотя технологии с годами совершенствуются, основные средства управления электрическими цепями остаются прежними. Одним из таких устройств является контактор.

Что такое контактор?

Контактор представляет собой электромеханический переключатель, функция которого заключается в замыкании или разрыве соединения между источником питания и нагрузкой. Это устройство управляется электрически и обычно питается на гораздо более низком уровне, чем коммутируемая цепь. Существуют модульные контакторы на дин рейку, которые не только экономят энергию, но и работают бесшумно.

Область применения контакторов

Применение контактора включает в себя управление электродвигателями, тепловыми испарителями, освещением, батареями конденсаторов, отоплением и другими электрическими нагрузками. Контакторы различаются по размеру и мощности. Есть устройства, которые вы можете легко поднять рукой. Также встречаются приборы массивных размеров около метра сбоку. Встречаются контакторы с током отключения от нескольких ампер до тысяч ампер и от 24 В постоянного тока до многих киловольт.

Типы контакторов

Переключатель контактов

Это самый старый тип контакторов, в котором используются электродвигатели ВКЛ и ВЫКЛ. Это устройство состоит из планки и рычага. Рычаг служит для вытягивания металлической полосы вверх и вниз, что делает этот контактор с ручным управлением. У него есть несколько недостатков, которые привели к прекращению его использования, в том числе:

частые случаи искрения привели к короткому сроку службы контактора;

риски безопасности;

уязвим к влаге и грязи;

двойной перерыв.

Ручной контактор

Этот контактор был заменой и усовершенствованием переключателя. Однако он по-прежнему имеет ручное управление. Другими ключевыми особенностями этого типа устройства являются:

контакты с двойным размыканием, которые могут размыкать цепь одновременно в двух местах, обеспечивая больший ток в меньших пространствах;

надлежащим образом закрытый блок, защищающий внутренние части;

более безопасная работа;

меньший размер.

Магнитный контактор

Это новейшая конструкция контактора и самая совершенная из всех. Он широко используется в промышленных приложениях из-за его особенностей, таких как: