«С водой не выплеснуть ребенка»: Анатолий Кубанов оценил формирование муниципальных округов в НСО

Майская сессия Заксобрания Новосибирской области утвердила во втором чтении переход муниципальных образований в Карасукском, Маслянинском и Татарском районах Новосибирской области в муниципальных округа. Ключевая цель консолидации — оптимизация расходов и повышение эффективности управления.

— Партия «Справедливая Россия – За Правду» очень последовательно отстаивает позицию максимально полного развития муниципальных органов власти. Чтобы у каждого жителя, вне зависимости от того, в мегаполисе он живёт или в далёкой деревне, была возможность дотянуться до власти, до своего депутата. И чем многообразнее, чем богаче у нас палитра органов местного самоуправления, тем выгоднее это сказывается на повседневной жизни этих поселений, — комментирует это решение лидер фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Заксобрании Анатолий Кубанов. — В то же время мы понимаем, что «прямо только ворона летает» и жизнь всегда в любые даже самые блестящие идеи вносит свои коррективы.

В частности, он отметил, что с сельских территорий на протяжении десятилетий происходит отток людей в города, и деревни, которые ещё четверть века назад были полнокровными, сейчас обезлюживают. Во многих на сегодняшний день осталось только несколько домов и одни старики.

— Чтобы не оставить и этих людей без внимания власти, из осколков бывших сельских поселений теперь создаются уже объединённые округа. В этом случае мера разумна. Хоть в деревне осталось и несколько семей, но они тоже должны получать весь пакет социального поселкового внимания, всех услуг, — подчеркивает Кубанов. — В случаях, когда «вместе с водой выплёскивают ребёнка», когда на уровне райцентров и других полноценно населённых деревень вдруг зачем-то убирают депутатские органы власти, то вот здесь возникает вопрос — а зачем?

Депутат уверен, если населённый пункт крупный, там есть жизнь и возможность избираться — то пусть там будут депутаты и поселковая администрация.