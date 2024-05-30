Банк Акцепт наградили за весомый вклад в развитие региональной экономики

АО «Банк Акцепт» стал победителем в номинации «За весомый вклад в развитие региональной экономики» в рамках специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП- 2024» федерального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Банк поддерживает местный бизнес, при этом внедряя собственные программы кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса, помогая найти оптимальный продукт под цели предпринимателей, что способствует развитию региональных компаний.

Кстати, представленный на конкурс собственный продукт для бизнеса, работающего от 1 года — «Экспресс-кредит», оценили многие предприниматели из разных регионов страны.