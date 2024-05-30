Мэр Максим Кудрявцев поручил увеличить штат рабочих бригад для уборки улично-дорожной сети в Новосибирске

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, на момент его вступления в должность рабочих было 229.

— Мы сделали интегральный расчет в разрезе всех районов и посчитали, что их должно быть 576, — отметил глава города. Депутаты городского Совета это решение поддержали.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что важно усилить ручную уборку возле остановок, опор контактной сети, в парковочных карманах, съездах для колясок, которыми пользуются родители с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями, так как эти участки практически недоступны для механизированной уборки.

Ожидается, что бригады будут сформированы к середине лета, а к концу жаркого сезона будет отстроена система уборки.