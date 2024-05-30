Мэр Максим Кудрявцев поручил увеличить штат рабочих бригад для уборки улично-дорожной сети в Новосибирске

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, на момент его вступления в должность рабочих было 229.
— Мы сделали интегральный расчет в разрезе всех районов и посчитали, что их должно быть 576, — отметил глава города. Депутаты городского Совета это решение поддержали.
Максим Кудрявцев подчеркнул, что важно усилить ручную уборку возле остановок, опор контактной сети, в парковочных карманах, съездах для колясок, которыми пользуются родители с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями, так как эти участки практически недоступны для механизированной уборки.
Ожидается, что бригады будут сформированы к середине лета, а к концу жаркого сезона будет отстроена система уборки.
— К 1 июля мы должны еще раз просмотреть все отраслевые стандарты, регламенты, ГОСТы, смену температуры на каждый вид уборки, актуализировать эти материалы и документально закрепить их. В конце июня проведем обучение, распределим людей и их обязанности, чтобы в городе эта система заработала, — заключил мэр Максим Кудрявцев.
Фото предоставлено мэрией Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
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