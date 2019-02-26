S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 5 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Батуми. Авиабилеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачево в 10:20, прилет в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10.

— Полеты в Грузию традиционно пользуются высоким спросом среди пассажиров из Новосибирска. В этом сезоне мы рады предложить путешественникам новое направление для летнего отдыха в этой гостеприимной стране – курортный Батуми на черноморском побережье. Батуми прекрасно подходит для отпуска всей семьей. Прогулки по длинному Батумскому бульвару можно сочетать с экскурсиями в историческую часть города и соседние регионы и неспешными обедами с настоящими хачапури по-аджарски, — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Отмечается, что рейсы в Батуми будут выполняться на современных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Фото: Gensa Gensa