Список требований к будущему мэру Новосибирска пополняется

Как сообщил ведущий Городской ассамблеи Андрей Гладченко, документ, в котором изложены пожелания общественников, адресован тому, кто займет эту должность по итогам осенних выборов мэра Новосибирска. Они пройдут в сентябре 2019 года. Свои требования участники ассамблеи «распределили» по отраслям. Например, генеральный директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко сделал акцент на градостроительной политике и управлении недвижимым имуществом. По его мнению, необходимо пересмотреть генплан городской застройки.

— Градостроительный план представляет собой хоть и приближенную к реальности, но абсолютную абстракцию. Когда строится крупный массив на окраине, открывается градостроительный план, в котором есть станция метро, 2-3 школы, десяток детсадов. На самом деле детские сады появятся в течение года-двух, школы в лучшем случае лет через пять, метро — неизвестно когда. Генеральный план должен быть приведен в порядок, а решения приниматься на основе реальных планов, — заявил Холявченко. Кроме того, как считает руководитель АН, необходимо перенести акценты с отдельных застройщиков на интересы строительной отрасли. — Проект планировки принимается в интересах застройщика. И этот проект является основанием для изменения схемы зонирования, вида использования территории земельного участка. Проект планировки необходимо четко согласовывать с нормальным генпланом, — говорит он.

На контроле за использованием земельных участков настаивает президент Новосибирской региональной общественной организации «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов. Он привел пример «черных» земельных схем, реализуемых недобросовестными застройщиками.

— Возводится какой-то объект, потом по Земельному Кодексу земля должна быть продана за 15% от кадастровой стоимости. Более чем на ста участках объект отсутствовал, либо не соответствовал признакам капитального объекта. Мы подсчитали общий ущерб, он составил около 2 млрд рублей только по кадастровой стоимости 79 гектаров. И таких объектов — десятки! Чего бы хотелось от мэра? Хотелось бы, чтобы будущий мэр активно участвовал в процессе контроля за использованием участков. Пока этим активно занимаюсь один я, — отметил Митрофанов.

Координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко заявил о необходимости большей прозрачности работы мэрии с общественностью.

О необходимости изменений внутри самой мэрии высказалась и депутат горсовета Наталья Пинус. По ее мнению, необходимо принять критерии объективной оценки работы муниципальной власти.

— В стране крайне низкая политическая культура отношения к выборным обещаниям. У нас ее практически нет. На сессии я этот вопрос поднимала. Мне дали понять: у нас все в порядке. У меня есть конкретные предложения, что можно и нужно делать. У нас нет никаких критериев оценки эффективности деятельности мэра. Мне кажется важным, чтобы в этих критериях была предвыборная программа. У нас в стране нет такого, чтобы результаты работы соотносили с тем, какие были даны обещания. Мы имеем шанс попробовать это сделать, — считает депутат.

Предприниматель Ольга Касаткина озвучила свои пожелания будущему городскому руководству в части взаимоотношений мэрии и мелкого бизнеса. По ее мнению, необходимо наладить систему муниципального заказа для предпринимателей.

— Малый бизнес — этот тот самый средний класс, ради которого в городе делается все. Он пользуется нашими дорогами, строит небольшие объекты, дающие прибыль, формирует тот самый НДФЛ, вокруг которого 2 года шли разговоры. Муниципальный заказ — это понимание муниципалитетом того, что нужно развивать в городе, чтобы малый бизнес давал как можно больше занятости и тот же самый НДФЛ, все время недостающий, — рассуждает Касаткина. — Есть исследования, где перечислено очень много сфер деятельности. Первое место занимает фармацевтическое производство. Я поискала и нашла в городе всего 3-4 предприятия этой направленности. Далее идут производство продуктов питания, гостиничный бизнес и прочие — вплоть до СТО, автомоек. Достаточно посмотреть муниципалитету и комиссии горсовета по предпринимательству, чтобы понять — вот кто нужен нам сегодня, вот кто даст городу живые деньги, возможность обеспечивать приехавших сюда предпринимателей, которые затем и дадут инвестиции для дальнейшего развития Новосибирска, строительство дорог, детских садиков, школ, благоустройства! Малый бизнес — это идеальный горожанин, идеальная городская семья. Маленькое какое-то предприятие по производству каких-то тортиков-пельмешек за границу не увезешь. Это то, что в городе останется навсегда.

Напомним, что согласно Уставу Новосибирска, в этом году заканчивается срок полномочий действующего мэра Анатолия Локтя. Как сообщили Infopro54 в городской избирательной комиссии, день выборов нового главы города станет известен ближе к лету. Ориентировочно они пройдут в сентябре.

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