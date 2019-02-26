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Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

Компания вынесла на обсуждение предложение о создании в Новосибирске национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов.
  • 26/02/2019, 19:27
Автор: Юлия Данилова
«СКТБ Катализатор» вышел на инвестсовет с инжиниринговым центром
В 2025-2026 годах инициатор намерен запустить центр на полную мощность.

По словам гендиректор АО «СКТБ Катализатор» Виталия Хана, суть проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов» заключается в создании на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Стоимость проекта — около 2 млрд рублей, из них около 500 млн планирует вложить «СКТБ Катализатор». Остальные инвестиции компания планирует привлекать с рынка. Выйти на площадку «СКТБ Катализатор» намерен в 2019 году, а в 2025-2026 — запустить центр на полную мощность.

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

Как пояснил Виталий Хан, к 2030 году выручка проекта составит более 1 млрд рублей в год, отчисления в бюджеты всех уровней — 335,8 млн рублей. В качестве мер поддержки компания запросила участок под строительство объекта — 3 га на территории Новосибирской области, помощь в обеспечении участка инфраструктурой, а также присвоение статуса масштабного инвестпроекта. Инициатива была поддержана инвестсоветом. Инвестору рекомендовали готовить пакет документов на получение запрошенных мер.

АО «СКТБ Катализатор» является лидером на своем рынке в России по ассортименту продукции: производит катализаторы для нефтепереработки, нефтехимии, сероочистки и промышленной экологии. Предприятие реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». В рамках этого проекта на площадке в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. Сегодня в центре работают 15 новых современных лабораторий. Компания является флагманом программы реиндустриализации Новосибирской области. В ноябре 2018 года на инвестсовете одобрен совместный проект ОАО «СКТБ Катализатор» и ООО «ЦТ Лантан» (Москва) о строительстве в ТОСЭР «Линево» завода по синтезу солей редких и редкоземельных металлов — компонентов катализаторов — на базе ПК «Лантан». Стоимость проекта 150 млн рублей.

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