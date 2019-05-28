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S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Удачный

Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на современных самолетах Embraer 170.
  • 28/05/2019, 19:05
samolet

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 3 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Удачный (Якутия), сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты в Удачный (аэропорт Полярный) будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Толмачево в 02:40, прилет в Удачный в 08:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 09:45 и приземляется в Новосибирске в 11:50. Рейсы будут осуществляться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.

Фото: Gensa Gensa

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