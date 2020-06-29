S7 Airlines открывает в июле рейсы из Новосибирска в Грозный

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 13 июля 2020 года начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Грозный. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Грозным.

— Рейсы будут выполняться по понедельникам. Вылет из аэропорта Толмачево в 07:05, прилет в аэропорт Грозного в 07:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 08:35 и приземляется в Новосибирске в 16:45, — уточнили в пресс-службе.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

В авиакомпании подчеркнули, что расписание составлено таким образом, что пассажирам из Грозного будет удобно продолжить путешествие с пересадкой в аэропорту Толмачево в другие города России маршрутной сети S7 Airlines, в том числе Иркутск, Красноярск, Кемерово и Владивосток. В таком случае перелет оформляет единым билетом, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта назначения.

При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками.

Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.

Фото: Gensa Gensa