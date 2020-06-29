Продолжаем сидеть

По информации правительства области, режим самоизоляции продлевается на неопределенное время, в связи с чем в соответствующие нормативно правовые акты внесен ряд корректировок.

Одни корректировки нормативно правовой-базы, как сообщают в правительстве, носят технический характер.

— Исключены уже исполненные пункты (обучение в дистанционной форме, организация КПП на въездах в регион и другое), — сообщают в правительстве. — Остальные ограничения продолжат свое действие без установленного срока их окончания.

— В начале прошлой недели мы принимали решения о снятии некоторых ограничений на деятельность организаций и учреждений, — напомнил губернатор участникам совещания. — К концу этой недели завершится двухнедельный инкубационный период. Если мы сможем удержать ситуацию такой, как она есть сегодня, то мы подойдем к новым каким-то решениям по раскрытию нашей экономики. Но это будет возможно, если ситуация, как минимум, будет оставаться такой же стабильной, как сейчас.

Другой блок изменений связан с продлением самоизоляции до 1 августа. Впрочем, как сообщил губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании, возможен еще ряд изменений уже в конце текущей недели.

— У нас был рост коронавирусной инфекции в конце мая, — сообщил Щербатов. — На 21 неделе было 160 случаев, 22 — 701, 23 — 734, 24 — 746, 25 — 748, а сейчас пошло снижение. Если посмотреть ежедневные среднесуточные показатели прироста, то положительных темпов прироста нет. Но ситуация, конечно, остается сложной.

Поводом для выводов о стабильности текущей ситуации послужили данные Новосибирского управления Роспотребнадзора, приведенные его руководителем Александром Щербатовым, о динамике прироста новых случаев заболеваемости за последние несколько недель. Согласно этим данным, за последнюю неделю таких случае зарегистрировано на 1,8% ниже, чем неделей ранее734 случая.

Кроме того, по словам главы ведомства, подстегнуть ситуацию с коронавирусом в Новосибирской области может ее участие в новом пилотном проекте по оценке популяционного иммунитета против заболевания.

— Участвуют семь возрастных групп, — говорит Щербатов. — Все группы подобраны путем случайной выборки, заполнения анкет. Будет проведено тестирования 2,6 тысячи человек. Уже начали отбирать материал для исследования. На этой неделе мы исследования завершим и приступим к оценке наличия популяционного иммунитета коронавируса на территории Новосибирской области. В дальнейшем выборка будет расширяться.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, всего на территории региона амбулаторно подтвержденных случаев коронавируса — 5,8 тысячи. За последние сутки выявлены 107 случаев. Выздоровевших — 3,3 тысячи человек (за неделю — 602, за сутки — 24). Летальных исходов всего 93 (за неделю — 21, за сутки — 2). Под медицинским наблюдением находятся 1,1 тысячи человек, под амбулаторным лечением — 1 тысяча, в отделениях реанимации — 78 пациентов, из которых 22 — на искусственной вентиляции легких.

Фото: pixabay.com, автор- Fifaliana-joy