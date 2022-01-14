S7 Airlines перевезла в минувшем году более 17 миллионов пассажиров

По данным пресс-службы авиакомпании, в 2021 году рейсами S7 Airlines воспользовался 17 831 171 пассажир. Из них 16 262 349 пассажиров летали внутри страны – это на 24,5% больше, чем в 2019 году. В декабре пассажиропоток авиакомпании составил почти 1,4 млн человек и превысил допандемийные значения за аналогичный месяц.

Общая масса багажа, перевезенного авиакомпанией за 2021 год, составила 110 287 786 килограммов. Интересно, что путешественники все больше предпочитают активный отдых: по сравнению с допандемийным 2019 годом они стали в 3 раза чаще сдавать в багаж свои любимые велосипеды, сноуборды и доски для серфинга.

По итогам 2021 года число участников программы S7 Priority достигло более 5 миллионов человек.