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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам

  • 14/01/2022, 09:00
Банк Уралсиб повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам.

Новости компанийСтавка по вкладу «Прибыльный сезон» теперь при размещении на 181 день составляет 7,5% годовых, на 367 дней – 7,9%, на 1100 дней – 8,7% годовых.

Ставка по накопительному счету «Первый» повышена на 0,5 процентных пункта, максимальная ставка составила 7,5%

Ставки по накопительным счетам: «Зарплатный», «Premium light», «Premium», «Прайвет», «Накопительный счет» повышены от 0,75 до 1,5 процентных пункта в зависимости от суммового диапазона и действующего пакета услуг. Максимальная ставка составляет 7%.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях Банка Уралсиб, или по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : финансы вклады банки Банк Уралсиб


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