10 тысяч килограмм мандаринов заказали новосибирцы в «Самокате» за новогодние каникулы

По сообщению пресс-службы онлайн-ритейлера «Самокат», в период с 27 декабря по 9 января новосибирцы чаще всего покупали воду, молоко, яйца и сладкие газировки. Самым популярным праздничным продуктом стали мандарины, всего их заказали в «Самокате» 10 000 кг.

В период подготовки к Новому году значительно вырос спрос на непродовольственные товары.

— Так, в конце декабря новосибирцы покупали с доставкой на дом парфюм и декоративную косметику на 14% больше, чем в предыдущие недели месяца. Также возрос спрос на уходовую косметику (+14%), подарочную упаковку и новогодние украшения (+10%), — отметили в пресс-службе. — На каникулах стали заказывать больше яиц (+35%), рыбной гастрономии (+12%) и снэков (+10%). При этом многие решили отказаться от сладкого. Спрос на кондитерские изделия и сладкую выпечку снизился на 28%.

За время праздников курьеры-партнеры «Самоката» доставили более 120 000 заказов в Новосибирске.

Самокат — федеральный онлайн-ритейлер с доставкой за 15 минут, оперирует крупнейшей сетью дарксторов в Европе. Самокат доставляет необходимые товары за 15 минут. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса. Уже сегодня в 43 городах России работает 1000 дарксторов, а курьеры-партнеры Самоката доставляют свыше 300.000 заказов ежедневно.