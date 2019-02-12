В январе из Новосибирской области отправлено рекордное количество зерна на экспорт

В январе 2019 года в Новосибирской области зафиксирован рекордный за всю историю объем месячной погрузки зерна на экспорт – за рубеж отправили 52,7 тыс. тонн зерна новосибирских аграриев. Этот результат почти на 13% выше предыдущего рекорда, установленного в январе 2018 года. Основные направления экспорта: Египет, Беларусь, Бангладеш, Китай и другие страны, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что общий объем погрузки зерна в области в январе 2019 года также увеличился и составил 81,1 тыс. тонн, что на 19% больше, чем в январе 2018 года.

Зерно, погруженное в Новосибирской области, отправляется на станцию Карбышево-I Омского узла Западно-Сибирской железной дороги, где происходит формирование зерновых маршрутов. Отметим, что за январь 2019 года сформировано и отправлено 15 маршрутов в рамках услуги «Зерновой экспресс». Составы преодолевают путь до Новороссийска за 4 – 5 суток. Ускоренный поезд с зерновыми грузами следует через Южно-Уральскую, Куйбышевскую, Приволжскую, Северо-Кавказскую железные дороги без переработки. Средняя скорость его движения 750 – 800 км/сутки.

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