S7 Group совместно с партнерами создает технологический альянс для разработки зеленого топлива

S7 Group подписал Декларацию о создании биотопливного альянса совместно с партнерами – ПАО «Газпром нефть», Airbus, Аэрофлотом, Группой компаний «Волга-Днепр», Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации и национальным исследовательским центром «Институт имени Н.Е. Жуковского», сообщает пресс-служба S7. Участники альянса поставили амбициозную цель — выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года.

— Глобальная цель «Евразийского SAF альянса» — разработать дорожную карту для использования биотоплива в России и скоординировать совместную работу участников альянса в этом направлении. Благодаря этому авиационная отрасль сможет достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия. Альянс будет способствовать наращиванию производства SAF в России, а также интеграции SAF в российский рынок, чтобы иностранные и отечественные самолёты могли использовать его в соответствии с российскими и международными требованиями, — говорится в сообщении.

Помимо этого, «Евразийский SAF альянс» поможет смягчить последствия изменения климата, а также ускорить процесс декарбонизации в России, отметили в S7.

Среди других эко-инициатив S7 Group — сокращение использования пластика и одноразовых предметов на борту самолетов и в офисах, а также масштабные проекты по защите окружающей среды. Например, до конца 2022 года компания высадит в Сибири 1 млн новых деревьев и будет ухаживать за ними в течение двух лет. В августе 2021 года S7 Airlines запустила интерактивную образовательную программу об этичных и экологичных путешествиях Green Steps, где за прохождение уроков можно получить бонусные мили программы лояльности S7 Priority.

S7 Group – крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.