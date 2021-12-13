В Новосибирске прошел форум «Умные инвестиции», организованный Новосибирским государственным университетом экономики и управления (НГУЭУ) совместно с Сибирским ГУ Банка России.

Как отметила организатор форума, заведующая кафедрой финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Нина Протас, на коммуникационной площадке постарались собрать как можно больше профессиональных участников, которые смогли бы достаточно подробно рассказать инвесторам, каким образом инвестиции сделать умными.

— Россия пока находится на точке развития финансового рынка Америки 80-х годов. Поэтому надо повышать компетенции и умно инвестировать, чтобы получить максимальный доход в будущем, — добавила Нина Протас.

Важность подобного мероприятия подчеркнул и начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич, выступая на пленарном заседании, главной темой которого стали тренды и стратегии развития инвестиционного рынка.

— С 2019 года количество инвесторов, пришедших на рынок ценных бумаг увеличилось в пять раз. Такого бума частных инвестиций Россия никогда не наблюдала. Всего уже открыто более 17 миллионов брокерских счетов, в Новосибирской области — 350 тысяч. Большинство частных инвесторов делают только первые шаги. Об этом говорит сумма чека: у 60% остатки на брокерских счетах не превышают 10 тысяч. Значительная часть граждан только присматривается к финансовому рынку или боится сделать первый шаг. Наша общая задача — сделать так, чтобы эти первые шаги были успешными, чтобы первый опыт инвестирования не обернулся потерями, разочарованиями, утратой доверия, — заявил он.

Представитель Центробанка рассказал о первоочередных задачах, которые будут способствовать развитию финансового рынка. В частности, о повышении финансовой грамотности, содействии цифровизации, здоровой конкуренции и финансовой стабильности, совершенствовании регулирования, кибербезопасности и других.

— Мы встречали, в том числе, действующих клиентов, которые пришли на форум, чтобы в одном месте услышать остальных участников рынка. К нашей площадке был большой интерес, — отметила территориальный директор Инвестиционной компании Freedom Finance в Новосибирске Регина Дзикавичюте. — Мы всегда будем поддерживать такие форумы, как «Умные инвестиции».

Также эксперты заявили о кадровом голоде в этой сфере. Поэтому форум «Умные инвестиции» во главе с НГУЭУ как основным стейкхолдером инвестиционной повестки, в перспективе может стать шагом к решению этой проблемы.