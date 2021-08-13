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Налоговая проверяет более 200 новосибирских компаний из-за самозанятых

  • 13/08/2021, 14:49
Автор:
Новости Новосибирска
У самих самозанятых растет просрочка по налогам.

— По количеству самозанятых мы видим стабильный прирост: этот налоговый режим выбирают около 4 тысяч граждан каждый месяц. В итоге за 2021 год в области зарегистрирована уже 21 тысяча самозанятых, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Всего статус самозанятых в регионе уже получили около 60 тысяч граждан. Из них 56 тысяч — жители Новосибирска, которые работают не только в области, но и в других регионах, в том числе в Москве. Около 4 тысяч человек — жители соседних регионов (Кузбасс, Алтай и т.д.), которые зарегистрировались и работают на территории Новосибирской области.

Что касается налогов, то самозанятым в 2021 году уже исчислены 228 млн рублей при полученном доходе 5,5 млрд рублей.

Однако налоговики констатируют не только рост налоговых поступлений, но и просрочки. Она уже составляет около 25 млн рублей.

— Грустно и печально, так как налоги начислены по суммам и чекам, которые прошли через приложение, то есть предприниматели реально получили эти деньги. Плюс налоги начислены по льготным ставкам, — рассуждает Легостаев. — Из общего количества чеков 80% сформированы по услугам, оказанным физлицам, то есть от полученной суммы только 4% составляет налог. 15% чеков сформированы по юрлицам, то есть здесь налог составляет 6% от суммы. Непонятно, почему не выплачиваются налоги. 25 млн задолженности — это очень большая сумма.

Сейчас налоговики готовятся работать с этой задолженностью: выставлять требования в адрес самозанятых при наличии расчетных счетов, а также применять меры инкассового и принудительного взыскания.

— Мы научимся работать с этой категорией налогоплательщиков. Сейчас ведем активную работу по выявлению злоупотреблений при использовании режима самозанятых. Анализируются и формируются списки работодателей, умышленно регистрирующих бывших работников в качество самозанятых. На контроле — 224 юрлица, которые, по нашему мнению, не совсем обоснованно используют данный механизм взаимодействия с самозанятыми, — подчеркнул Алексей Легостаев.

Отметим, что эксперты еще в 2019 году предупреждали, что у бизнеса может возникнуть соблазн использовать новый налоговый режим как механизм ухода от уплаты зарплатных налогов и платежей в Пенсионный фонд РФ.

Ранее в налоговой отмечали, что чаще всего на этот налоговый режим переходят предприниматели, работающие в сфере автоперевозок, ремонта, аренды квартир и репетиторства.

По данным УФНС, за 2020 год доходы 33 тысяч самозанятых, зарегистрированных в регионе, составили 4,5 млрд рублей. В бюджет они заплатили около 80 млн.

Фото: pixabay.com автор: jarmoluk 

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика самозанятые налоги


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