В регионе в отделениях Почты России установлены 880 терминалов для безналичной оплаты

В отделениях Почты России Новосибирской области установлено 880 терминалов для оплаты почтовых услуг и товаров банковскими картами, сообщили в пресс-службе Почты России.

Отмечается, что Почта России и Почта Банк завершили основной этап установки в отделениях почтовой связи терминалов безналичной оплаты. Сегодня они внедрены в 37 тысячах отделений по всей стране. Терминалы, отвечающие необходимым техническим требованиям, установлены в почти 80% отделений почтовой связи Новосибирской области.

С помощью банковской карты в отделениях Почты России можно оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, печатной периодики, товаров собственной почтовой розницы.

— Безналичная оплата услуг стремительно набирает популярность у россиян, поэтому оснащение почтовых отделений платежными терминалами – это важный шаг, направленный на повышение качества клиентского сервиса. Необходимо также отметить социальную значимость проекта. Благодаря ему во многих населенных пунктах возможность оплаты картой появилась впервые. Так, на сегодняшний день в сельских отделениях почтовой связи установлено более 480 терминалов. Дополнительным преимуществом, которое особенно ценят люди старшего возраста, является возможность снять с помощью терминала любую требующуюся в данный момент сумму, в том числе не «круглую», с точностью до копейки, — отметила заместитель директора МР Сибирь по финансовому бизнесу Наталья Жданова.

Для стабильной работы платежных терминалов и банкоматов отделения почтовой связи оснащены высокоскоростным доступом в интернет. Отделения, ещё не оборудованные pos-терминалами, будут оснащаться ими по мере модернизации.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России