 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В регионе в отделениях Почты России установлены 880 терминалов для безналичной оплаты

Терминалы установлены в почти 80% отделений почтовой связи Новосибирской области.
  • 06/03/2019, 17:17
В регионе в отделениях Почты России установлены 880 терминалов для безналичной оплаты

В отделениях Почты России Новосибирской области установлено 880 терминалов для оплаты почтовых услуг и товаров банковскими картами, сообщили в пресс-службе Почты России.

Отмечается, что Почта России и Почта Банк завершили основной этап установки в отделениях почтовой связи терминалов безналичной оплаты. Сегодня они внедрены в 37 тысячах отделений по всей стране. Терминалы, отвечающие необходимым техническим требованиям, установлены в почти 80% отделений почтовой связи Новосибирской области.

С помощью банковской карты в отделениях Почты России можно оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, печатной периодики, товаров собственной почтовой розницы.

— Безналичная оплата услуг стремительно набирает популярность у россиян, поэтому оснащение почтовых отделений платежными терминалами – это важный шаг, направленный на повышение качества клиентского сервиса. Необходимо также отметить социальную значимость проекта. Благодаря ему во многих населенных пунктах возможность оплаты картой появилась впервые. Так, на сегодняшний день в сельских отделениях почтовой связи установлено более 480 терминалов. Дополнительным преимуществом, которое особенно ценят люди старшего возраста, является возможность снять с помощью терминала любую требующуюся в данный момент сумму, в том числе не «круглую», с точностью до копейки, — отметила заместитель директора МР Сибирь по финансовому бизнесу Наталья Жданова.

Для стабильной работы платежных терминалов и банкоматов отделения почтовой связи оснащены высокоскоростным доступом в интернет. Отделения, ещё не оборудованные pos-терминалами, будут оснащаться ими по мере модернизации.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России

Популярное с сайта

«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

06/03/2019, 15:54
Основными рынками сбыта компании остаются Китай, США, Южная Корея и Израиль.
Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

06/03/2019, 15:33
Со следующей недели пресс-секретарь мэра Новосибирска начинает работу в новом для себя качестве в Первомайском районе.
«Оцифрованное» общество очень продуктивно для рекламистов и маркетологов

Большое эхо. Принцип изготовления

06/03/2019, 15:27
Как обеспечить компактному событию во много раз бОльший резонанс.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

«Пакт Локтя — Травникова» глазами политологов

06/03/2019, 19:49

В число финалистов конкурса «Лидеры России» вошли восемь новосибирцев

06/03/2019, 18:35

Новосибирцы не доплачивают за утилизацию мусора 40% от выставленных сумм

06/03/2019, 17:47

Новосибирская область увеличила экспорт зерна

06/03/2019, 17:09

Малышке с ДЦП нужны деньги на лечение

06/03/2019, 16:06

«Экран-оптические системы» в 2018 году экспортировал продукции на 694 млн рублей

06/03/2019, 15:54

Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

06/03/2019, 15:33

Большое эхо. Принцип изготовления

06/03/2019, 15:27

Новый Chery Tiggo 7 можно заказывать в Новосибирске

06/03/2019, 15:24

Испытан первый в России энергоэффективный магнитоэлектрический тяговый двигатель

06/03/2019, 14:31

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска