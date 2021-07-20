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Сайт Банка «Левобережный» вошел в топ-50 самых посещаемых банковских порталов

  • 20/07/2021, 15:52
Аналитики составили рейтинг кредитных организаций России с наиболее популярными сайтами во II квартале 2021 года.

Оценивалась статистика посещаемости официальных банковских ресурсов.

Новости компанийБанк «Левобережный» занял среди финансовых учреждений страны 50-е место по числу визитов на сайт и 18-е – по приросту посещений относительно II квартала 2020 года. Банку удалось нарастить аудиторию своего сайта почти на 63 тысячи в месяц, достигнув показателя в 143,3 тысячи визитов ежемесячно. Среднемесячное число визитов в апреле-июне 2021 года выросло за год на 77,6%, что позволило банку подняться в рейтинге на 10 строчек и войти в топ-50 самых популярных информационных ресурсов.

В целом одна половина банков показала во II квартале 2021 года прирост посещений, вторая – отток. В то же время общее число переходов на банковские сайты увеличилось почти на 4 млн в месяц. Чаще всего интернет-пользователи интересовались услугами кредитных организаций в начале лета – наибольшее количество визитов пришлось на июнь 2021 года.

При составлении рейтинга аналитики опирались на данные сервисов проверки сайтов PR-CY, Weberank, SimilarWeb и Be1.

Напомним, что по итогам I квартала 2021 года Банк «Левобережный» (ПАО) вошел в топ-35 рейтинга по количеству упоминаний в новостных сервисах «Яндекс» и Google и в топ-15 самых активных пресс-служб среди других банков России.

Справка: Рейтинг самых посещаемых банковских сайтов составил Brobank – бесплатный онлайн-сервис подбора финансовых услуг, предоставляемых российскими банками и кредитными компаниями. Сервис создан в 2014 году. Входит в двадцатку лучших сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/Топ-100».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса надежный банк банки Банк Левобережный


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