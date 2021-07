«Обувь России» займется производством детской обуви под брендами Universal Studios Limited

Производственная компания «ОБУВЬ РОССИИ» (входит в OR GROUP) приобрела лицензию Universal Studios Limited на право выпускать и продавать обувь под брендами «Миньоны», «Мир юрского периода», «Тролли», «Спирит» на территории России и стран СНГ сроком на 2,5 года. Обувь с изображениями персонажей популярного фильма и мультфильмов появится в продаже летом 2021 года на маркетплейсе westfalika.ru и в одноименных торговых и сервисных точках, которыми управляет OR GROUP, а также на других площадках и в сторонних розничных сетях. В проект инвестированы собственные средства OR GROUP.

— Новый проект позволит нам дополнительно загрузить производственные мощности и увеличить выручку от реализации товаров собственного производства, — комментирует Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании «ОБУВЬ РОССИИ». — Мы будем изготавливать обувь для детей от 3 до 14 лет, будет представлена широкая размерная линейка — с 23 по 34 р.

По словам Сергея Юнга, в настоящий момент ведется разработка моделей на летний и осенний сезон 2021 года. Брендированная коллекция будет продаваться через собственную торговую платформу Westfalika, также уже есть договоренности о поставках нового ассортимента в другие сети и на онлайн-маркетплейсы.

В первый год компания выпустит детские сабо из материала ЭВА под брендом «Миньоны». В 2022 и 2023 годах Группа дополнит ассортимент сапожками из ЭВА, кедами и кроссовками для подростков под брендом «Мир юрского периода». Модельный ряд будет приурочен к выходу новой серии одноименного фильма в 2022 году. Кроме того, компания расширит линейку с Миньонами, что будет посвящено выходу нового мультфильма в этом же году. В рамках развития модельного ряда будут выпущены капсульные коллекции с персонажами «Тролли» и «Спирит».