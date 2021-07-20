Группа «ВИС» и Газпромбанк подписали кредитное соглашение по ГЧП-проекту создания сети поликлиник в Новосибирске

Седьмая концессионная компания (входит в Группу «ВИС») и Газпромбанк подписали кредитное соглашение о финансировании капитальных затрат по проекту создания сети современных поликлиник в Новосибирске, сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— В настоящее время получены положительные заключения госэкспертизы и разрешения на строительство по проектам четырёх поликлиник №2, 7, 22 и 27. Экспертиза проектной документации по оставшимся трём учреждениям завершится в начале августа, — говорится в сообщении. — ГЧП-проект уже вышел на строительную стадию, работы ведутся одновременно на 3 площадках будущих медицинских учреждений.

Проект создания сети поликлиник в Новосибирске – первый в России, структурированный в рамках федерального закона о ГЧП №224-ФЗ. Он предусматривает проектирование и строительство 7 современных медицинских центров общей мощностью около 6,5 тысяч посещений в смену с полным оснащением оборудованием нового поколения. Это комплексы для компьютерной томографии и МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование.

Основная цель проекта – обеспечение доступности и стандартов качества оказания медицинской помощи в столице Сибири. Новые объекты позволят перевести существующие поликлиники из приспособленных помещений в современные здания, их появления очень ждут местные жители. По оценкам экспертов существующие поликлиники перегружены вдвое, а по ряду микрорайонов дефицит поликлинической мощности достигает 240%.