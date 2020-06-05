В регионе одобрено 2200 обращений на господдержку по линии кредитных отсрочек для предпринимателей

Предприниматели Новосибирской области продолжают обращаться за мерами поддержки в период противодействия коронавирусу. Ряд мер связан с предоставлением отсрочек по кредитам и уплате налогов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Порядка 2200 обращений за господдержкой на обеспечение отсрочки кредитных платежей, реструктуризацию кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также на господдержку по кредитам, выданным в 2020 году субъектам МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Также в Новосибирской области более 44,5 тысяч налогоплательщиков, ведущих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, имеют право на обращение в налоговый орган с заявлением о предоставлении отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам и страховым взносам в упрощенном порядке. Так, согласно данным ситуационного центра УФНС России по Новосибирской области с 1 апреля по 29 мая 2020 года поступило от граждан 322 обращения об отсрочке налоговых платежей, из них 61% от всех обращений поступило от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года 36 484 налогоплательщика, в том числе 9 837 юридических лиц, 26 647 индивидуальных предпринимателей, включенные в реестр субъектов среднего и малого предпринимательства, имеют право на подачу заявления на выплату субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Налоговые органы Новосибирской области с 01.05.2020 года начали прием заявлений на предоставление субсидии российским организациям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. По оперативным данным в налоговые органы Новосибирской области поступило более 20 тысяч заявлений от налогоплательщиков.

Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (Гарантийный фонд Новосибирской области) и Фондом микрофинансирования региона продолжают реализовываться новые программы и антикризисные продукты по направлениям продления договоров поручительства при приостановлении кредитного договора на льготный период (кредитные каникулы до 6 месяцев), изменению графиков гашения микрозаймов и другие.

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