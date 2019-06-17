О госрегистрации прав на недвижимость подано более 300 тысяч заявлений

За пять месяцев текущего года поступило 306 тысяч заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость и о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, это на 13% больше, чем за 5 месяцев 2018 года — 271,5 тысячи, и на 25% больше, чем за 5 месяцев 2017 года — 246,4 тысячи, сообщили в пресс-службе управления Росреества по Новосибирской области.

Отмечается, что в мае текущего года в Управление поступило немногим более 57 тысяч заявлений о государственной регистрации и кадастровом учете, в мае прошлого года таких заявлений подано на 3% больше – 58,9 тысячи.

Количество поданных в мае 2019 года заявлений уменьшилось на 15% по сравнению с количеством заявлений, поданных в апреле — 66 тысяч. Наибольшее количество заявлений в текущем году поступило в управление в марте — 68,7 тысячи.

За 5 месяцев 2019 года управлением выдано 934,8 тысячи различных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 394,6 тысячи.

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