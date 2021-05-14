Самодеятельные коллективы Новосибирской области стали народными

Смотр коллективов Новосибирский государственный областной Дом народного творчества провел в середине апреля 2021 года. Свои программы представили девять вокальных, хореографических и театральных коллективов из Искитимского, Новосибирского, Северного районов и городов Искитим и Новосибирск.

После просмотра самодеятельные артисты получили рекомендации по подбору репертуара, исполнительской деятельности и численному составу от членов экспертной комиссии.

Почетное звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» Приказом министерства культуры Новосибирской области № 159 от 12 мая 2021 года присвоено коллективам:

— театру-студии «Drive» (руководитель – Байтенгер Василий Васильевич) Центра культуры НГТУ;

— ансамблю народных инструментов «Эксклюзив» (руководитель – Катковская Надежда Михайловна) Центра культуры НГТУ;

— ансамблю народной музыки «Сибирские переборы» (руководитель – Горшков Евгений Викторович) КДЦ имени К.С. Станиславского.

Напомним, что сегодня в Новосибирской области насчитывается 521 коллектив со званием «народный (образцовый) самодеятельный коллектив».