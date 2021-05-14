Рекламодателям

В мэрии реформируют очередной департамент

  • 14/05/2021, 13:49
Автор: Евгения Серёгина
В мэрии реформируют очередной департамент
Согласно изменениям, повышается уровень значимости вопроса по управлению муниципальным долгом.

Вслед за департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства перемены в структуре мэрии затронут еще один департамент — финансов и налоговой политики. Об этом говорится в постановлении мэра Новосибирска Анатолия Локтя № 1491 от 11 мая.

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, постановляю: утвердить структуру департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, говорится в документе. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 05.04.2021 № 1087 «О структуре департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска».

Как следует из схемы новой структуры департамента, размещенной на сайте мэрии, в структуру департамента добавляется новое управление управление доходов и долговой политики мэрии, состоящее из двух отделов отдела доходов и отдела муниципального долга. Остальные подразделения департамента (казначейское управление, управление бюджетного финансирования, бюджетное управление, управление организационно-финансового обеспечения бюджетного процесса, управление по контролю в сфере закупок и финансовые отделы районов города) остаются, как говорится, на месте.

— У нас нет задачи раздувать штаты, — прокомментировал решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос Infopro54. — Сегодня вопросы доходов и долга крайне актуальны. Чтобы повысить эффективность работы в этом направлении, увеличить доходную часть бюджета, приняли решение о создании подобного подразделения.

При этом, по словам главы города, увеличение бюджетных расходов в связи с появлением новой структуры не предполагается. Финансирование будет осуществляться за счёт внутренних перераспределений.

На 1 мая внутренний муниципальный долг Новосибирска составлял 20,37 млрд рублей. Из них 6,8 млрд приходилось на банковские кредиты, 1,57 млрд — на бюджетные кредиты, 12 млрд — на муниципальные облигации. Бюджет Новосибирска по доходам на 2021 год утвержден в размере 50 млрд рублей.

Напомним: еще в прошлом созыве горсовета Новосибирска некоторые из депутатов отмечали, что финансовый департамент один из самых «густонаселенных». При этом текущий созыв актуализировал вопрос административной реформы мэрии, предполагающей сокращение ряда структурных подразделений в руководстве муниципалитета и наименее эффективных муниципальных предприятий, в первую очередь, в целях экономии бюджетных средств.

Как уже сообщалось, ранее был реорганизован департамент потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, который покинули такие составляющие, как «наука» и «промышленность», а акцент был сделан на привлечение инвестиций.

Фото автора

955

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы структура реорганизация Мэрия


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

Перспективы развития бизнес-образования — в сочетании онлайна и офлайна

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Самодеятельные коллективы Новосибирской области стали народными

14/05/2021, 14:54

Владельцы облигаций «Дядя Дёнер» могут требовать их досрочного погашения

14/05/2021, 13:43

В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

14/05/2021, 13:20

Новосибирская область получит еще 850 млн рублей на ледовую арену

14/05/2021, 12:38
Новости компаний

Расчетные счета группе компаний по цене одного бизнес-пакета РКО

14/05/2021, 15:01

ВТБ вывел на новый уровень работу с искусственным интеллектом

14/05/2021, 11:16

Purina расскажет об опыте обучения детей ответственному отношению к домашним питомцам на форуме «СибЭкоПром-2021»

14/05/2021, 10:58

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2021 года

14/05/2021, 10:49

ВТБ утроил выдачу потребительских кредитов в апреле

13/05/2021, 18:21

Экономика

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот

Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, могут отказать в господдержке

Официальная безработица в Сибири на конец марта — 2,6%

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Финансы

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

Политика

В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

Андрей Травников занимает 53 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

Сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий и их команда?

Глава Краснообска перебрался в Искитим

Недвижимость

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Конечный контроль за застраиваемыми территориями уходит в область

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Технологии

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Телекоммуникации

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Новосибирские стритрейсеры предпочитают Ford Mustang

80% новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Общество

Самодеятельные коллективы Новосибирской области стали народными

В Новосибирске появится новый кинотеатр-мультиплекс с баром самообслуживания

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

В Новосибирске выступит уникальный театр современной хореографии «Провинциальные танцы»

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска