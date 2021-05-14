В мэрии реформируют очередной департамент

Вслед за департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства перемены в структуре мэрии затронут еще один департамент — финансов и налоговой политики. Об этом говорится в постановлении мэра Новосибирска Анатолия Локтя № 1491 от 11 мая.

— В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, постановляю: утвердить структуру департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, — говорится в документе. — Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 05.04.2021 № 1087 «О структуре департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска».

Как следует из схемы новой структуры департамента, размещенной на сайте мэрии, в структуру департамента добавляется новое управление — управление доходов и долговой политики мэрии, состоящее из двух отделов — отдела доходов и отдела муниципального долга. Остальные подразделения департамента (казначейское управление, управление бюджетного финансирования, бюджетное управление, управление организационно-финансового обеспечения бюджетного процесса, управление по контролю в сфере закупок и финансовые отделы районов города) остаются, как говорится, на месте.

— У нас нет задачи раздувать штаты, — прокомментировал решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос Infopro54. — Сегодня вопросы доходов и долга крайне актуальны. Чтобы повысить эффективность работы в этом направлении, увеличить доходную часть бюджета, приняли решение о создании подобного подразделения.

При этом, по словам главы города, увеличение бюджетных расходов в связи с появлением новой структуры не предполагается. Финансирование будет осуществляться за счёт внутренних перераспределений.

На 1 мая внутренний муниципальный долг Новосибирска составлял 20,37 млрд рублей. Из них 6,8 млрд приходилось на банковские кредиты, 1,57 млрд — на бюджетные кредиты, 12 млрд — на муниципальные облигации. Бюджет Новосибирска по доходам на 2021 год утвержден в размере 50 млрд рублей.

Напомним: еще в прошлом созыве горсовета Новосибирска некоторые из депутатов отмечали, что финансовый департамент — один из самых «густонаселенных». При этом текущий созыв актуализировал вопрос административной реформы мэрии, предполагающей сокращение ряда структурных подразделений в руководстве муниципалитета и наименее эффективных муниципальных предприятий, в первую очередь, в целях экономии бюджетных средств.

Как уже сообщалось, ранее был реорганизован департамент потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, который покинули такие составляющие, как «наука» и «промышленность», а акцент был сделан на привлечение инвестиций.