Скидки на товары в супермаркетах появились в Яндекс.Картах

В приложении Яндекс.Карт теперь можно смотреть, какие скидки и акции есть в супермаркетах. Они собраны в карточках магазинов на вкладке «Каталог скидок», сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

— На каждую скидку в каталоге можно нажать, чтобы посмотреть срок её действия и подробную информацию о товаре. Данные в каталоге обновляются ежедневно, их предоставляет сервис «Едадил». Сейчас в приложении можно посмотреть спецпредложения 570 продуктовых сетей, — уточнили в пресс-службе. — В Картах удобно будет поискать ближайшие к дому продуктовые, посмотреть, на что сейчас там скидки, и сразу построить оптимальный пешеходный маршрут. Благодаря этому можно выбрать магазин, где есть скидки на нужные товары, и до которого придётся меньше всего идти. Это особенно важно сейчас, когда рекомендуется оставаться дома и выходить только в случае необходимости.

Яндекс.Карты — сервис, который помогает людям взаимодействовать с городом. Недавно в Картах запустился раздел «Коронавирус», где рассказывают об изменениях в работе организаций и транспорта, доставке еды на дом, поиске лекарств и других полезных вещах, чтобы провести время дома.

Фото предоставлено пресс-службой компании