Самокаты с датчиками качества воздуха запустили в Сочи Whoosh и CityAir

Внутри мини-станции установлен пылемер и сенсор диоксида азота (NO2) — газа, образующегося при работе двигателей внутреннего сгорания и других процессах, связанных с сжиганием топлива в атмосфере. Датчики передают данные о состоянии воздуха в среднем раз в 15 секунд. С учетом скорости самоката это позволяет получить точную картину состояния городского воздуха в высоком разрешении, сообщает nsk.dk.ru со ссылкой на разработчиков.

Цель исследования — проверить, насколько эффективны мини-станции, прикрепленные к электросамокату, в качестве инструмента выявления самых грязных мест города, а также смогут ли они дать представление о влиянии автодорог на дворы и парки. В перспективе данные со станций будут применены для создания гиперлокальных прогнозов качества воздуха в районе, на улице, во дворе дома. На основании полученных данных администрации городов смогут принимать взвешенные решения об озеленении, уборке улиц, застройке, а граждане смогут руководствоваться данными в повседневных делах и решать, стоит ли вывести на прогулку ребенка, заняться спортом на улице или открыть окна.

— Стационарных сетей наблюдения в городах не всегда достаточно, поэтому идея разобраться с применимостью данных, получаемых при помощи мобильных станций, размещенных на самокатах, звучит очень заманчиво и перспективно, — сказал основатель компании CityAir Дмитрий Трубицын.

На анализ данных с экспериментальных самокатов команда берет полгода, и если некоторые гипотезы удастся подтвердить, то мобильными станциями планируется оснастить весь флот Whoosh.

— Наши ребалансеры постоянно следят за порядком на парковках. Поэтому для нас подобный проект — важная часть стратегии по улучшению жизни в городе для каждого, — заявил сооснователь и CTO Whoosh Егор Баяндин.

На сегодняшний день получено уже более 3 000 000 измерений c 8 электросамокатов. Первые данные, полученные с мини-станций в Сочи, подтверждают существующие представления о городском воздухе и выдвигают новые гипотезы: например, датчики ожидаемо показали высокую концентрацию загрязнителей вдоль автомобильных дорог, колеблющуюся в течение дня в зависимости от часов пик — подобная картина наблюдается во всех крупных городах.

Открытием стало, что парковки электросамокатов могут работать как стационарные станции мониторинга высокой точности: станция на припаркованном электросамокате непрерывно измеряет качество воздуха в одной точке и может показать экологическую картину в локации во всей ее временной изменчивости, а станции на соседних самокатах могут подтверждать или опровергать ее показания и таким образом страховать от сбоев, аномалий.