Выборы новогоднего символа России -2023 уходят на «Госуслуги»

В Новосибирске определяются с очередной электронной площадкой, на которой горожанам предстоит выбрать символ города как новогодней столицы России. Не исключено, что такой площадкой для голосования может стать сайт «Госуслуги». Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил, отвечая на вопросы СМИ, в рамках еженедельной пресс-конференции.

Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали Мы получили серьезный урок во время последних опросов, — говорит мэр. — Сделали вывод, что площадки, не требующие подтверждения своих данных, открывают простор для участия в голосовании людей за рамками целевой аудитории, на которую направлен опрос с целью составить социологическую картину. Либо вовсе применяются методы для накруток. Сегодня мы решаем задачу, каким образом защититься. Может быть, используем уже известные площадки. Имею в виду электронную площадку «Госуслуги».

В целом о ситуации с выбором символа Нового года глава города говорит неохотно.

— У нас есть ряд первоочередных задач, связанных с подготовкой чемпионата мира, установкой стелы «Город трудовой доблести», — заявил Анатолий Локоть. — Мы занимаемся сегодня именно ими. В частности, всю ночь была вьюга, коммунальные службы озабочены уборкой города. Есть первоочередные задачи, на них и направлены первоочередные усилия.

Напомним, что первое голосование, состоявшееся на сайте мэрии, оказалось более чем скандальным и одновременно комическим. При искусственном ажиотаже, раздуваемом вокруг голосования рядом общественников, политиков и блогеров, в лидеры прорвался «кандидат от оппозиции» — орангутанг Бату. Как ответ от власти появилась информация о вбросах в пользу более симпатичных чиновникам медведицы Шилки и барса Саяна. В результате голосование было свернуто, что городские чиновниками объясняли пожеланием «фабрики кандидатов» — новосибирского зоопарка, добавляя, что это был не более чем просто опрос граждан. Тем не менее на протяжении еще недели в соцсетях продолжались споры на тему того, насколько на сайте мэрии могут быть защищены результаты подобных опросов от воздействия извне, могут ли в них принимать участие и жители других регионов, поскольку речь идет о символе новогодней столицы всей страны.