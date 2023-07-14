Самолет S7 Airlines до Сочи вынужденно приземлился в Новосибирске

Самолёт Airbus A320 Neo авиакомпании S7 Airlines 14 июля по технической причине совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолет следовал из Иркутска в Сочи. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по этому факту.

По данным ведомства, на борту самолета находились 163 пассажира, из них 28 детей. После благополучной посадки и замены воздушного судна на резервное, пассажиры вылетели в пункт назначения.

Накануне лайнер авиакомпании «Аэрофлот» Airbus A321, следовавший из Новокузнецка в Москву, также совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Причиной послужило столкновение с птицей.

Ранее редакция сообщала, что транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске.