В Омской области создали совет при губернаторе по улучшению качества жизни населения региона. Соответствующий указ подписал 13 июля врио губернатора Виталий Хоценко. В силу документ вступает с 1 января 2024 года.

Совещательный орган создан в «целях повышения уровня удовлетворенности жителей Омской области качеством услуг в социальной сфере». Улучшением жизни жителей Омской области будет заниматься врио губернатора Виталий Хоценко: он возглавил новый совет. Его заместителем стал министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

Стоит отметить, что в Новосибирске такой совет уже создан. Его основными задачами являются: обеспечение участия и взаимодействия различных правительственных органов, некоммерческих организаций, общественных объединений в процессе подготовки и реализации решений, касающихся повышения качества жизни в Новосибирской области, через механизмы повышения качества услуг в социальной сфере с учетом проактивного и человекоцентричного подходов и выработки предложений по совершенствованию государственной политики Новосибирской области в указанной сфере. А также подготовка предложений, носящих рекомендательный характер, по разработке мер, направленных на повышения качества жизни в Новосибирской области.

Председателем Новосибирского совета является Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

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