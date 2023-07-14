В Омской области создали совет при губернаторе по улучшению качества жизни населения региона. Соответствующий указ подписал 13 июля врио губернатора Виталий Хоценко. В силу документ вступает с 1 января 2024 года.
Совещательный орган создан в «целях повышения уровня удовлетворенности жителей Омской области качеством услуг в социальной сфере». Улучшением жизни жителей Омской области будет заниматься врио губернатора Виталий Хоценко: он возглавил новый совет. Его заместителем стал министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.
Председателем Новосибирского совета является Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области запускается эксперимент с персональными медицинскими помощниками.
Иллюстрация: скриншот с сайта официального опубликования правовых актов
Рубрики :
Регионы:
Теги :