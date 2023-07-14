Транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки частного легкомоторного самолета Cessna 172 вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе г. Новосибирска, говорится в телеграм-канале ведомства. Инцидент произошел 13 июля около 21 часа.

— В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, — говорится в сообщении.

По данным Минздрава Новосибирской области, пострадали три человека. Двоих пострадавших госпитализировали, третий от помощи врачей отказался.

Cessna 172 Skyhawk — американский четырехместный одномоторный самолет с высоким крылом. Впервые поднята в воздух в 1955 году. Помимо пилота в него помещаются 3 пассажира и ручная кладь в хвостовой багажной части фюзеляжа. Максимальная взлётная масса — 1160 кг. При полной заправке 211 литров самолёт на крейсерской скорости 188 км/ч и на высоте 3000 метров, используя 60% мощность двигателя, может пролететь более 1200 км.

Ранее редакция сообщала, что площадку для базирования беспилотников могут разместить в Ложке или на аэродроме Бердск-Центральный.