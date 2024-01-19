Самолет Победы из-за неисправности экстренно приземлился в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Победа» рейсом «Москва-Кемерово» совершил вынужденную посадку в новосибирском Толмачево. Причиной стала техническая неисправность авиасудна.
На борту лайнера было 179 пассажиров, все они сейчас ожидают вылета в город назначения в аэропорту Новосибирска. По факту экстренной посадки транспортная прокуратура проводит проверку.
— Проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса, — сообщили Infopro54 в ведомстве.
Воздушное судно отстранили от полетов.
Ранее редакция сообщала о задержке рейса «Новосибирск-Бангкок» авиакомпании «Аэрофлот» из-за технической неисправности борта.
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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