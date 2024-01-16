Самолет Аэрофлота до Таиланда из-за поломки задержали в Новосибирске

Рейс «Новосибирск-Бангкок» авиакомпании «Аэрофлот» задержали в аэропорту «Толмачево». Причиной стала техническая неисправность авиасудна. Борт из Новосибирска до Таиланда должен был вылететь в 9:15 утра, однако время задержки составляет более 10 часов. Своего вылета в здании аэровокзала ожидают 280 пассажиров, среди которых 30 детей.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.

— Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренную посадку совершил рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Томск.