Самолет Аэрофлота до Таиланда из-за поломки задержали в Новосибирске

Рейс «Новосибирск-Бангкок» авиакомпании «Аэрофлот» задержали в аэропорту «Толмачево». Причиной стала техническая неисправность авиасудна. Борт из Новосибирска до Таиланда должен был вылететь в 9:15 утра, однако время задержки составляет более 10 часов. Своего вылета в здании аэровокзала ожидают 280 пассажиров, среди которых 30 детей.
По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.
— Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренную посадку совершил рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Томск.
Фото Infopro54
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